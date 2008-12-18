СРОЧНО! Дженнифер Лопес на грани развода

Если верить сообщениям американской прессы, казавшаяся такой крепкой семья Дженнифер Лопес и Марка Энтони находится на грани краха. Актриса и певица долго перебирала супругов и бойфрендов, пока не обрела некое постоянство с третьим официальным мужем. Как ни парадоксально, после четырех лет брака и появления на свет близнецов Макса и Эмме идиллия может разрушиться. Так, на прошлой неделе Лопес явилась на премьеру "Забавного случая с Бенджамином Баттоном" без кольца на пальце. Подаренное Марком по случаю помолвки украшение с бриллиантом в восемь карат - вещь слишком заметная, так что отсутствие колечка не укрылось от всеобщего внимания. Обручального кольца тоже не было, как, впрочем, и самого Марка Энтони. Множество источников уверяют, будто брак Лопес и Энтони переживает серьезный кризис, пишет издание Us Weekly. "Они оба не надевали кольца специально. Дженнифер вообще ничего не делает просто так", - поделился общий приятель парочки. Кстати, супруги буквально в октябре повторно принесли друг другу клятвы верности. Представитель Энтони уверяет, что и сейчас "у них все отлично". На поверку это может оказаться совсем не так. "Он очень, очень ее контролирует, - поведал близкий друг Энтони. - Вот и юбки у нее уже не такие короткие". Говорят, Марк сам выбирает жене наряды и даже контролирует ее телефонные звонки. Дженнифер это нравится все меньше. "Она приходит домой с работы, моет руки и хватает детей, - рассказывает давний друг пары, - а он чуть ли не говорит: "Хм, они что, снова плачут?" Дженнифер Лопес может не устраивать и то, что ее популярность резко понизилась, ей предлагают меньшие гонорары и не самые выигрышные роли. "Дженнифер осмотрелась и подумала: "И это теперь моя жизнь? Я лонг-айлендская домохозяйка?" Ей очень неприятно, что все, ради чего она столько трудилась, пошло прахом", - говорит общий друг пары. В последний раз пару видели вместе 23 октября. С тех пор супруги появляются на публике по одиночке и без обручальных колец.