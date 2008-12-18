Федор Бондарчук попал в реанимацию

Федор Бондарчук на днях пережил серьезную операцию на сломанной недавно руке в одной из столичных клиник. Сейчас режиссер находится в реанимации. Неделю назад Бондарчук на съемках неудачно оступился, упал и сломал правый лучезапястный сустав. Тогда Федор не придал этому особого значения. Травмированная рука особо не беспокоила артиста. Но спустя неделю боли усилились, и Федору пришлось обратиться к врачам. К врачам телеведущий обратился, только когда рука стала сильно болеть и распухла. Сделав рентген, врачи были шокированы. Лучезапястный сустав актера оказался раздроблен в нескольких местах, да еще и осколки сместились. Медики опасались, что кость может неправильно срастись, и тогда руку пришлось бы повторно ломать. Операция была назначена спустя сутки после госпитализации актера. В травмированную руку Бондарчука хирурги вставили специальную металлическую спицу, которая фиксирует кость. Сложнейшая операция длилась почти два часа. Врачам пришлось буквально по осколкам собирать травмированный сустав. Сразу после операции 41-летнего актера перевели в отделение реанимации, где ему выделили одноместную комфортабельную палату. В клинике Федору Бондарчуку придется провести как минимум неделю.