Тимати носит часы за 380 тысяч рублей

Кумиру подростков Тимати, как и положено звезде r'n'b', не чужды атрибуты роскоши. Например, драгоценные часы 6TimeZone от Ice Link, стоимость которых составляет 387 400 рублей. Модель с шестью циферблатами и шестью независимыми механизмами временных зон показывает текущее время в шести столицах мира, в том числе и в Москве. Эти швейцарские механизмы заключены в корпус из драгоценного металла, который инкрустирован изрядным количеством бриллиантов. Внушительный размер и необычная форма часов не дают им побыть "в тени". Они созданы специально для эксцентричных молодых людей, обожающих без ложного стеснения демонстрировать свой материальный достаток. Именно таким является Тимати, который, кстати, состоит в приятельских отношениях с владельцем и дизайнером брэнда Ice Link Энди Согояном. Когда Сагоян в последний раз приезжал в российскую столицу, Тимати не преминул навестить вместе с ним ювелирный бутик на Тверской, где представлены изделия Ice Link. Кроме часов 6TimeZone Тимати также приглянулись ювелирные украшения марки - браслет Bicycle и массивный кулон с логотипом Ice Link в виде инкрустированного бриллиантами льва. Нарочито броские и дорогостоящие украшения (цена по запросу) по своей стилистике как нельзя лучше вписались в образ российской r'n'b'-знаменитости и не случайно – компания Энди Сагояна, благодаря производству массивных цепей, крупных крестов и прочих заметных и дорогих ювелирных украшений, считается первой среди ювелиров в мире хип-хопа. И, надо сказать, Тимати далеко не единственный звездный поклонник марки. Ферги, участники группы Black Eyed Peas, Пэрис Хилтон, Эшли Симпсон, Бобби Браун, Xzibit тоже не раз были замечены в украшениях и часах этой марки.