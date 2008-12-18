Фриске поссорилась с женихом

Одна из самых ярких пар проекта «Ледниковый период» Жанна Фриске и Виталий Новиков, поссорились на гала-концерте. Конфликт произошел из-за того, что будущий супруг певицы не смог вспомнить последовательность движений номера, который в итоге по его вине был провален. Жанна была на взводе задолго до выступления. С самого начало съемок, у певицы и ее партнера все ни как не получалось собраться, чтобы достойно выйти на лед, сообщает Life. - Не надо так нервничать, - успокаивали певицу в гримерке, но она все равно сильно разнервничалась. В этом состоянии красавица и вышла лед. Увы, Жанна не смогла справиться ни с собой и ни с Виталием, молодой человек постоянно совершал ошибки, чем еще больше раздражал свою спутницу. Ребята начинали свое выступление три раза, но все их попытки, откатать номер достойно не увенчались успехом. После очередного падения, певица не выдержала и покинула, каток. - Он же напрочь забыл элементы номера!- в сердцах бросила Жанна Фриске коллегам по проекту. Настроение звезды испортилось, и вставать на коньки девушке окончательно расхотелось. Но после долгих уговоров, Виталий все-таки заставил свою невесту выйти на лед. К сожалению, второй выход тоже оказался неудачным. Ребята все время выясняли отношения на катке, после чего Жанна сорвалась и окончательно покинула съемочную площадку, оставив своего партнера по проекту в гордом одиночестве. Со слезами на глазах, Жанна вбежала в гримерную. - Я устала от Виталика сегодня, - горько сказала Фриске Илье Авербуху. - Вы так долго терпели друг друга, что под конец шоу не выдержали, и так сильно разругались!- успокаивал её тренер. - Давай соберись, ты же сильная женщина. Но слова Ильи не помогли. Жанна уехала домой.