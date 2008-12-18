Юлий Гусман готовится стать дедом

Единственная дочь художественного руководителя кинопремии "Ника" Юлия Гусмана Лола находится на шестом месяце беременности. Это будет ее первый ребенок. Лола вместе с мужем уже несколько лет живут в Америке, где она работает юристом, пишет "Труд". "Я стану дедушкой этой весной. Мы ждем внука, - признался Юлий Соломонович. - Конечно, мне будет сложно активно воспитывать малыша, находясь на другой стороне планеты. Но когда время наступит, тогда и посмотрим. Конечно, я хочу уделять внуку больше внимания, чем уделял дочке, особенно пока он будет маленьким. Надеюсь, у меня получится". Переживает худрук "Ники" из-за того, что, как он сам говорит, свою дочку фактически узнал, когда ей было 12 лет. "Лола была уже практически взрослым человеком, - продолжает Гусман. - Ведь когда она была маленькая, я делал так: чмок-чмок-чмок, говорил: "Все, доченька, мне пора бежать". И уходил". А вот в семье экс-первой ракетки мира австралийца Ллейтона Хьюитта пополнение в семействе уже произошло. Супруга теннисиста Бек Картрайт в ночь на вторник родила мальчика. Сына назвали Круз.