Очередное горе в семье Анастасии Волочковой

Папу Анастасии Волочковой Юрия Федоровича готовят к сложнейшей операции на сердце. В жизни всеми любимой Примы наступила черная полоса. Не зря в народе говорят - беда не приходит одна. Не успела Настя оправиться от развода с бизнесменом Игорем Вдовиным, как ее настиг очередной удар - в больницу попал ее отец. Юрий Федорович не смог спокойно пережить неурядицы в жизни любимой дочки, разнервничался и ему стало плохо с сердцем, сообщает Life. 55-летний отец балерины, перенесший несколько месяцев назад тяжелейший инсульт, готовится к очередной операции на сердце. У постели Юрия Фёдорович круглосуточно дежурят врачи и любимая жена Тамара Владимировна. - Им всем сейчас очень тяжело, - говорит близкая подруга семьи Волочковых Надежда Белова. - Тамара буквально разрывается между мужем и любимой доченькой - Мы с Настенькой сейчас даже о Новом Годе думать не можем, - с болью в голосе признается Тамара Владимировна. -Всё это как-то не в тему. У всех праздник, а у нас горе. Юре предстоит операция на сердце. Мы сейчас обсуждаем с врачами все подробности. Будем надеяться на лучшее!