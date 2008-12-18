Тим Роббинс станет папой Железного человека

Тим Роббинс сыграет роль Ховарда Старка, отца Тони Старка, в продолжении фильма "Железный человек", сообщает ресурс LatinoReview со ссылкой на инсайдерскую информацию. По информации ресурса, режиссер картины Джон Фавро принял решение пригласить на эту роль Роббинса, так как роль отца Тони Старка будет существенно расширена в продолжении, а игравший его в первой части актер не справится с такой нагрузкой. Ховард Старк также будет фигурировать в картине "Капитан Америка". Именно под его началом в годы Второй мировой войны проводились эксперименты по созданию суперсолдатов, сообщает Lenta. Напомним, что Marvel намерена выпустить в 2011 году фильм "Мстители", в котором будут задействованы такие персонажи популярных комиксов, как Тор, Капитан Америка, Халк и сам Железный человек.