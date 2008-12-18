Федор Бондарчук перенес двухчасовую операцию

Режиссер Федор Бондарчук 17 декабря был госпитализирован в одну из московских клиник, где ему была в срочном порядке проведена операция, пишет "КП". Причиной госпитализации стал сложный перелом правой руки, полученный еще неделю назад во время съемок на Мосфильме. Спускаясь по лестнице, Бондарчук споткнулся, упал и ушиб руку. Так как травмированная рука поначалу особо не беспокоила режиссера, Федор не придал этому случаю особого значения и не стал обращаться к врачам. Однако когда рука стала сильно болеть и распухла, Бондарчуку пришлось обратиться за квалифицированной помощью. После того, как врачи сделали рентгеновский снимок, оказалось, что лучезапястный сустав актера раздроблен в нескольких местах. Медики настояли на госпитализации и операции - так как опасались, что кость может неправильно срастись. Сразу же после операции, которая длилась два часа, 41-летнего режиссера перевели в отделение реанимации, где ему выделили одноместную комфортабельную палату, пишет Life.ru. По настоянию врачей Бондарчуку, несмотря на успешно проведенную операцию, придется провести в больнице еще как минимум неделю. К сожалению, это происшествие помешало Федору Бондарчуку отметить праздник с супругой - 17 декабря у Светланы был день рождения.