Дима Билан награжден орденом Миротворца

Альянс- объединение выдающихся людей, личностей мирового масштаба с целью привлечения внимания мировой общественности на всех уровнях, от глав государств до рядовых граждан, к проблемам толерантности, борьбы с бедностью, развития образования, медицины, социальных институтов гражданского общества, экологии, науки, культуры и спорта. Альянс «Миротворец» осуществляет свою деятельность при поддержке Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Московской Государственной Думы. Дима Билан стал одним из самых молодых в истории обладателей ордена Миротворца. В частности обладателями ордена являются уважаемые и заслуженные деятели культуры: Михаил Горбачев, Фидель Кастро, Квентин Тарантино, Игорь Крутой, Лариса Долина, Иосиф Кобзон и многие другие. Данная награда была вручена Диме за его вклад в дело мирного объединения культур России и Европы, в том числе главную роль сыграла первая историческая победа артиста на Евровидении.