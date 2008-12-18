Дантес в рейтинге самых красивых людей Украины

Вместе с музыкальным продюсером и певицей Натальей Могилевской сладкоголосый участник дуэта Дантес&Олейник вошел в число самых красивых людей Украины Ликуйте поклонницы Владимира Дантеса! По мнению редакции популярного глянцевого издания, Дантес был включен в рейтинг 50-ти самых красивых людей Украины. Редколлегия журнала при выборе кандидатур на звание «самых-самых» рассматривала помимо внешних данных еще и степень их успешности в карьере. Распределять места в рейтинге будут непосредственно читатели журнала путем SMS и Интернет-голосования, которое стартует 25 декабря. Ежегодная церемония награждения пройдет в четвертый раз. Традиционно будет оглашен список 25 самых привлекательных мужчин и 25 самых красивых женщин. В прошлом году этот титул был присужден певице и музыкальному продюсеру Наталье Могилевской. Результаты голосования нынешнего года ожидайте в начале 2009 года.