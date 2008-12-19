Эмилия Вишневская вошла в тройку востребованных моделей России (ФОТО)

По данным всемирной поисковой Интернет системы google за 2008 год, которая составила рейтинг самых запрашиваемых моделей в России, Эмилия Вишневская заняла почетное второе место в тройке лидеров. Неудивительно, что первое место заняла муза европейских дизайнеров, лицо, которое может сделать продаваемым абсолютно любой товар, несравненная Наталья Водянова.По данным google , Наталья лидирует с 137.100 результами. На втором месте оказалась молодая, перспективная и амбициозная Эмилия Вишневская, которая активно стартовала в модельной и светской жизни всего лишь год назад, но уже успела заработать кучу поклонников и недоброжелателей в столь юном возрасте, с результатом 62.100 запросов за последний месяц. И замыкает тройку лидеров "девушка-инопланетянка" снискавшая миллионы поклонников по всему миру Саша Пивоварова. Саша набрала 25.200 запросов за декабрь. Возможно такая ситуация обусловлена тем, что ни Водянова, ни Пивоварова не проживают в Российской Федерации, в отличае от Вишневской, для которой Москва стала мощным стартом в ее карьере. Обидно, что российские модельные красавицы покидают Россию и приносят славу кому угодно, но не родине. Оно и понятно, что заграницей слаще, вкуснее и надежнее... но надеемся, что Вишневская, как молодой и перспективный представитель Российского модельного бизнеса не за что не покинет родные пенаты.