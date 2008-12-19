У Николая Баскова и Оксаны Федоровой роман

В светской тусовке в последнее время появились слухи о романе телеведущей Оксаны Федоровой и певца Николая Баскова. Николай Басков уже не раз появлялся в свете в компании Оксаны, к примеру, на премьере фильма "Очень русский детектив". А на презентации дебютной книги Оксаны "Формула стиля" в VIP-клубе гостиницы "Националь" Николай выступил ведущим и особо отметил, что первый экземпляр книги Оксана подарила именно ему. В день презентации книги Оксаны Николаю исполнилось 32 года. Свой праздник он предпочел отметить вместе с Федоровой и ее гостями, сообщает Glomu.ru. Недавно в прессу попали фотографии Оксаны и Николая сделанные на их прогулке в городе Мюнхен. Николай приехал в Германию в рамках традиционной европейской серии концертов "Рождество с Монтсеррат Кабалье", Оксана прилетела чтобы послушать его выступление. Как пишут СМИ, после зарубежной поездки Оксана получила приглашение познакомиться с родителями Николая. По словам очевидцев, знакомство с родителями прошло в теплой атмосфере. После знакомства с родителями Николая, они все вместе отправились в один из питерских ресторанов Пресс-служба Николая Баскова давать официальные комментарии относительно отношений тенора и телеведущей отказалась. Оксана Федорова тоже отказывается говорить с прессой на эту тему. Ситуацию вокруг романа певца и телеведущей осложняет тот факт, что Оксана "де юре" все еще законная супруга немецкого бизнесмена Филиппа Тофта.