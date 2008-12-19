Уитни Хьюстон судится с приемной матерью

Рождество - веселый и добрый семейный праздник, но у Уитни Хьюстон он таковым не поучится, увы-увы! На певицу подала в суд ее собственная мачеха Барбара. Согласно предъявленному Барбарой иску, Уитни прикарманила сумму, на которую была застрахована жизнь ее покойного ныне отца - то бишь 1 миллион долларов. 723.000 из этих денег были предназначены на погашение ипотечного кредита за квартиру, которую Барбара делила с отцом Уитни Джоном, скончавшимся в 2003 году. Остаток наличных после всех выплат должен был достаться вдове, но Уитни, видимо, рассудила иначе. Адвокаты сторон от комментариев отказались, так что мы не знаем, что думает по этому вопросу Уитни.