Яна Рудковская рискует своим здоровьем

Продюсер Билана готовит номер на льду со своим женихом Евгением Плющенко. Напомним, неделю назад Яна Рудковская покинула шоу канала "Россия" "Звездный лед" и практически на следующий день знаменитая блондинка оказалась на больничной койке. - Дома у меня поднялась температура под сорок и Жене ( Плющенко - прим.ред.) пришлось вызвать "скорую". Продюсера Билана доставили в ЦКБ с диагнозом двухстороннее воспаление легких. К счастью, с помощью капельниц и антибиотиков врачи быстро поставили Яну на ноги. Сегодня Рудковскую выписали из больницы. А вечером неугомонная Яна уже тренировалась на льду со своим любимым мужчиной Евгением Плющенко. - Мы готовим с Женей потрясающий номер для гала-концерта шоу "Звездный лед", - призналась "КП" Рудковская. - Врачи категорически запретили мне выходить на лед, но я решила рискнуть!