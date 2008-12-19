Солист группы «Премьер-министр» попал в зависимость

На днях группа «Премьер министр» побывала в гостях у газеты «Аргументы и факты». Целый час Василий Киреев, Амархуу Борхуу, Вячеслав Еськов и Сергей Демянчук отвечали на каверзные вопросы читателей интернет-версии издания. К сожалению, солист группы и автор многих песен нового альбома Тарас Демчук на online-конференции не присутствовал - готовился к предстоящему дню рождения. Во время беседы с ведущим конференции Вячеслав Еськов откровенно признался, что дреды, заплетенные на его голове, изменили артиста до не узнаваемости, причем не только внешне, но и внутренне. «Когда я заплел дреды, я не думал, что это такое, - признался Слава. - Оказалось, что это кардинально поменяло меня, я стал другим человеком. Появились новые чувства. Я по-другому начал смотреть на мир, воспринимать людей. У меня изменился круг общения. Я подплетаю дреды примерно раз в две недели. Мое настроение, поведение и реакции на людей могут зависеть от того, в какой последовательности я сегодня уложил дреды. Если моя «коса» распущена, я чувствую себя голым. Как будто я стою, а меня насквозь все сканируют. Я полностью открыт, чист, не могу соврать даже по мелочи». Теперь совершенно очевидно, что добиться правды от Вячеслава можно только после того, как расплести его искусно «скрученные» в дреды волосы.