«Мисс мира» раскрыла секрет победы

В четверг в столицу России прилетела Ксения Сухинова, выигравшая в Йоханнесбурге титул "Мисс мира-2008". Девушка раскрыла секрет своей победы и поделилась планами на будущее. Королева красота рассказала, что во время конкурса были сложные моменты, но ей помог спортивный дух, который выработался у нее с детства. "Благодаря силе духа, своему характеру и вере в себя я смогла победить",- приводят "Вести.ру" слова Ксении. Она также отметила большую поддержку мамы, которая помогала выиграть в различных конкурсах красоты. Помимо этого девушка всегда старается поддерживать хорошее настроение и поднимать его окружающим. "Улыбка – вот главный секрет успеха. Еще очень важно выглядеть отдохнувшей", - поделилась своими тайнами первая красавица мира. Как писали Дни.Ру, Ксения Сухинова живет в Тюмени. С детства она увлекалась различными видами спорта. "Я с четырех лет художественной гимнастикой занималась, получила первый взрослый разряд. Потом мама отдала меня в биатлон. Я же на севере родилась, а там среди снега это самый популярный вид спорта. Еще я занималась бальными танцами, плаванием", - рассказала "Мисс мира-2008". Победительница всемирного конкурса также сообщила, что в детстве не считала себя красавицей и не пользовалась успехом у мальчиков, а косметикой пренебрегала даже на первых курсах университета. Ее первой победой в модельном бизнесе стало призовое место на университетском конкурсе "Мисс Нефтегаз" в 2005 году. После этого девушка выиграла титулы "Мисс Тюмень" и "Мисс Россия", а потом уже отправилась в Йоханнесбург, где завоевала корону, инкрустированную драгоценностями. Новый год Ксения Сухинова собирается встретить в кругу родных и близких в Тюмени. После этого она собирается много путешествовать, помогать детям и бездомным. Согласно условиям конкурса, ей предстоит совершить мировое турне с благотворительной программой. В будущем девушка думает заниматься наукой или работать в сфере высоких технологий. "Я рада и горда, что принесла победу своей стране после блестящих побед наших футболистов, хоккеистов, Димы Билана, я понимала, что должна была выиграть, не подвести и выиграла", - заявила новая "Мисс мира".