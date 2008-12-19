Камера сняла грязное занятие Джулии Робертс

Звезда мирового кино Джулия Робертс не гнушается подбирать экскременты за своими собаками. Блистательная звезда Голливуда в последнее время ведет настолько приземленный образ жизни, что выполняет сама всю даже самую грязную работу, ссобщает Life. 41-летняя Джулия - вторая в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис мира - лично своими драгоценными ручками собирает естественные загрязнения, которые оставил ее питомец и выносит это в контейнер для мусора. Раз того требуют законы. Ну а кроме этого занятия актриса вместе со своим мужем Дэнни Модером растит троих детишек, усиленно занимается хозяйством, садоводством... со всеми вытекающими последствиями. И даже одеваться Робертс стала чересчур неряшливо. Ее джинсы стары как мир, а сапоги были хитом продаж в 2003! Однако не следует забывать, что Джулия - мастер по перевоплощениям из грязи в князи. И один из самых известных ее фильмов «Красотка» - лучшее тому напоминание.