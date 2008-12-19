Кристина Орбакайте освоила стриптиз

Кристина Орбакайте основной своей профессией считает работу на сцене, но в последние годы артистка довольно активно снимается в кино. Сейчас на экраны выходит продолжение кинохита "Любовь-морковь" с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях. Съемки обеих картин стали для Кристины испытанием на прочность. В первом фильме актрисе пришлось преодолеть свой страх и отработать сцену под водой. Во втором фильме, где главные герои меняются телами со своими детьми, Орбакайте пришлось кроме всего прочего побыть чебуреком и стриптизершей. В ходе работы выяснилось, что чебуреком быть куда проще, хотя по началу эта затея особого энтузиазма у Кристины не вызвала. "Я была очень удивлена, когда об этом услышала, - призналась певица. - Спорить не стала, но про себя подумала: "Неужели ничего другого нельзя было придумать?" Но когда этот костюм принесли - изменила свое мнение. Его перемерили почти все члены съемочной группы. Да и мне самой понравилось. Тем более этот эпизод получился одним из веселых и удачных в фильме…" А вот освоение стриптиза для Кристины обернулось неприятностями. "Честно говоря, мне пришлось запрыгнуть на шест раз пятьдесят, прежде чем все получилось так, как нужно, - вспоминает актриса. - Я даже попросила сбегать в аптеку и купить мне какую-то мазь или крем, потому что чувствовала - на следующий день мышцы будут очень сильно болеть. Теперь понимаю, работа стриптизерши требует довольно сложной физической и хореографической подготовки". А самым удивительным Орбакайте показалось удивительное совпадение ее реальной жизни со сценарием картины. "Я не настолько невнимательная мама, как моя героиня Марина Голубева, - считает Кристина. - Хотя один момент в фильме просто списан с меня. Когда я прочитала сценарий, была шокирована. Не думала, что все может настолько совпадать. Дело в том, что у моего младшего сына Дэни есть мечта. Два года назад в письме Деду Морозу он написал, что хочет собаку. И мы ему ее купили… Только механическую. Он очень расстроился и на следующий год снова написал, что хочет собачку живую. Такая же история происходит и в фильме…"