ST@RS и дизайнер Марина Асаулюк представляют проект moafashioncalendar

MOA – модный дом MOA fashion входит в состав группы компаний MOA, которая была создана в 2004 году Мариной Асаулюк. Корпорация объединяет дизайнерские производства нескольких направлений: MOA: fashion, MOA: design и MOA: inside.
MOA fashion произвел фурор на украинской Неделе моды, представив коллекцию “Prêt-a-Porte de luxe” в 2006 году. В 2007 году Марина Асаулюк презентовала проект KYIV MOA KYIV - 3 коллекции, посвящённые Киеву, которые стали настоящим прорывом в мире моды.
Сегодня модный дом MOA fashion и его ведущий дизайнер и основатель Марина Асаулюк представляют культурное мероприятие Всеукраинского масштаба - выпуск подарочного VIP-календаря moafashioncalendar 2009 - звёзды украинской и мировой эстрады в костюмах от fashion-дома «MOA». В проекте участвуют: Кэлли Джойс, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Ассия Ахат, Настя Каменских, дуэт «Алиби», Арктика, Каролина Ашион, Василиса Фролова, Алёна Винницкая, Альбина Джанабаева и Даша Астафьева.
20 декабря в прямом эфире телеканала М1 состоится презентация этого Проекта, на которую будут приглашены создатели Проекта, «звёзды», которые приняли в нём участие, культурная элита, представители СМИ.
„…на этот календарь ушло более года работы… и теперь я думаю, почему следующий год будет длиться только год?! Ведь я столько сил и духа вложила в эти образы, что они непременно станут добрым талисманом 2009 года, и надеюсь, принесут в Вашу жизнь новое счастье. Я благодарна моим Музам, которые дали мне Вдохновение для создания этих образов, которые нашли свое место на 12 страницах moafashioncalendar 2009.
Как только я задумалась о создании этих работ, стало ясно, что мне нужна мощная команда. И она была действительно лучшей. Я хочу, чтобы и Вы теперь знали людей, которые создают шедевры.
Фотографы:
Сергей Познанский
Дмитрий Перетрутов
Эдуард Стельмах
Pcs post production :
Kassandra
Арт-директор и calendar post production:
Сергей Перцев, ANI Media Centre
Администратор:
Ирина Печубей
Визаж:
Наталья Мазур
Анжела Посохова
имидж-студия Art i Shok
Прически:
имидж-студия Art i Shok
Координация проекта:
Татьяна Скуратовская
Анна Фещенко, ANI Media Centre
Тотальная поддержка:
Евгений Осипов»
Марина Асаулюк, дизайнер, идея, продюсер
MOA Fashion - это искусство устанавливать и диктовать свои правила поведения, правила dress code, открывая все тайны модной жизни Мегаполиса.
MOA Fashion – это стиль, раскрывающий традиции и новаторство в мире моды, трактующий не только способ, но и восприятие жизни: индивидуальное и общепринятое, изысканное и вычурное, восхищающее и удивляющее.