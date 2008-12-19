ST@RS и дизайнер Марина Асаулюк представляют проект moafashioncalendar

MOA – модный дом MOA fashion входит в состав группы компаний MOA, которая была создана в 2004 году Мариной Асаулюк. Корпорация объединяет дизайнерские производства нескольких направлений: MOA: fashion, MOA: design и MOA: inside. MOA fashion произвел фурор на украинской Неделе моды, представив коллекцию “Prêt-a-Porte de luxe” в 2006 году. В 2007 году Марина Асаулюк презентовала проект KYIV MOA KYIV - 3 коллекции, посвящённые Киеву, которые стали настоящим прорывом в мире моды. Сегодня модный дом MOA fashion и его ведущий дизайнер и основатель Марина Асаулюк представляют культурное мероприятие Всеукраинского масштаба - выпуск подарочного VIP-календаря moafashioncalendar 2009 - звёзды украинской и мировой эстрады в костюмах от fashion-дома «MOA». В проекте участвуют: Кэлли Джойс, Тина Кароль, Наталья Могилевская, Ассия Ахат, Настя Каменских, дуэт «Алиби», Арктика, Каролина Ашион, Василиса Фролова, Алёна Винницкая, Альбина Джанабаева и Даша Астафьева. 20 декабря в прямом эфире телеканала М1 состоится презентация этого Проекта, на которую будут приглашены создатели Проекта, «звёзды», которые приняли в нём участие, культурная элита, представители СМИ. „…на этот календарь ушло более года работы… и теперь я думаю, почему следующий год будет длиться только год?! Ведь я столько сил и духа вложила в эти образы, что они непременно станут добрым талисманом 2009 года, и надеюсь, принесут в Вашу жизнь новое счастье. Я благодарна моим Музам, которые дали мне Вдохновение для создания этих образов, которые нашли свое место на 12 страницах moafashioncalendar 2009. Как только я задумалась о создании этих работ, стало ясно, что мне нужна мощная команда. И она была действительно лучшей. Я хочу, чтобы и Вы теперь знали людей, которые создают шедевры. Фотографы:

Сергей Познанский

Дмитрий Перетрутов

Эдуард Стельмах

Pcs post production :

Kassandra

Арт-директор и calendar post production:

Сергей Перцев, ANI Media Centre

Администратор:

Ирина Печубей

Визаж:

Наталья Мазур

Анжела Посохова

имидж-студия Art i Shok

Прически:

имидж-студия Art i Shok

Координация проекта:

Татьяна Скуратовская

Анна Фещенко, ANI Media Centre

Тотальная поддержка:

Евгений Осипов»



Марина Асаулюк, дизайнер, идея, продюсер



MOA Fashion - это искусство устанавливать и диктовать свои правила поведения, правила dress code, открывая все тайны модной жизни Мегаполиса.



MOA Fashion – это стиль, раскрывающий традиции и новаторство в мире моды, трактующий не только способ, но и восприятие жизни: индивидуальное и общепринятое, изысканное и вычурное, восхищающее и удивляющее.

