Кокс и Водонаева поссорились из-за платья

Скандал между Аленой Водонаевой, бывшей участницей проекта Дом-2, а ныне солисткой группы «Плазма», и Кариной Кокс, солисткой «Сливок», произошел во время съемок конкурса «Звездная мисс России». Девушки приехали на шоу в платьях, которые практически не отличались друг от друга. Когда соперницы столкнулись за сценой и обнаружили, что выглядят как сестры-двойняшки, их возмущению не было предела. Однако если Алена постаралась отнестись к происшествию с юмором, то Карина не захотела быть ни на кого похожей и заявила о том, что покидает конкурс, сообщает Life. Узнав о ЧП за сценой, ведущие церемонии Татьяна Лазарева и Николай Фоменко на некоторое время прервали шоу. Администраторы попытались успокоить Кокс, но та категорично заявила о снятии своей кандидатуры с конкурса, и после чего покинула Мосфильм. - Перед конкурсом у нас проходили репетиции, на которых стилист проекта видел все платья участниц, так что не понимаю, в чем проблема, - удивляется поведению Карины Алена Водонаева. В итоге шоу пришлось продолжать без участия солистки «Сливок», которая на съемочную площадку так и не вернулась.