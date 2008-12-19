Пугачева задрала подол на съемках «Огонька»

Съемка новогодней программы канала «Россия» едва не обернулась скандалом: главная звезда вечера, Алла Борисовна, оказалась крайне недовольна созданными для нее условиями. И хотя администраторы суетились вокруг Примадонны, та каждый раз находила новые поводы для жалоб, сообщает Life. Сначала Пугачева заявила, что в помещении невыносимо жарко. Она то и дело демонстративно вытирала влажное лицо салфетками, однако это не помогало справиться с духотой. Тогда Алла Борисовна решила проблему кардинально: она принялась обмахиваться подолом своего платья, нимало не смущаясь присутствием публики. В конце концов певица согласилась продолжить съемки, но отсняв несколько дублей неожиданно остановила процесс, развернулась и направилась к выходу. - Все, хватит, - раздраженно заявила Алла Борисовна. - Как так можно, неужели нельзя быть аккуратнее и вежливей! У меня больше нет настроения продолжать съемку. Как выяснилось, во время прогона номера из массовки в сторону дивы полетел бокал с шампанским. К счастью, бокал пролетел мимо, но брызги игристого напитка попали на платье звезды. Съемки новогодней программы канала «России» продолжались еще несколько часов, однако череда неприятностей наложила отпечаток на настрой Пугачевой. - Я хочу закончить это как можно быстрей, - сообщила Алла Борисовна. - Мне жарко, нет настроения, и я очень устала, больше не могу. И улыбаться без причины не умею, я не Наташа Королева.