Беременная Мэрайя Кэри шокировала коллег

Певица Мэрайя Кэри готовится стать матерью. Появившиеся слухи о беременности 39-летней поп-певицы нашли веское подтверждение. Не так давно она собрала своих сотрудников и объявила об отмене запланированных гастролей. Кроме этого певица намерена распустить всю свою команду - от костюмеров до танцовщиков. Правда, сие известие многих повергло в шок. "Люди впали в истерику, потому что надеялись на хорошие заработки и бонусы за работу в Рождество и на Новый год", - пишет журнал "7 дней". По мнению очевидцев, объяснить столь радикальные действия белокурой красавицы может только одно. Суперзвезда, которая в апреле вышла замуж за актера Ника Кэннона, ждет ребенка. Представители звезды пока не комментируют возможное пополнение в звездном семействе. Однако на днях Мэрайу видели выходящей из женской консультации. В руках она держала листок с результатами ультразвукового исследования. Как писали Дни.Ру, пара никогда не скрывала своего огромного желания иметь детей. В свое время о планах молодой семьи рассказывал брат актера Рубен Кэннон. По его словам, Ник "определенно хочет детей". "Я не уверен, что сейчас для этого самое подходящее время, - добавил Рубен. - У них у обоих сейчас сумасшедшая карьера". Однако Мэрайя полностью согласна со своим мужем: она тоже очень хочет детей. "Я всегда говорила: если я найду правильного человека, с которым бы я была на одной волне в вопросах воспитания и ценностей, у нас будут дети", - заявляла Кэри. Как поведал новоявленный родственник Мэрайи Кэри, у нее и Ника "настоящая и честная любовь". "Это и будет держать их вместе, - считает Рубен Кэннон. - Он любит ее больше, чем какую-либо другую девушку". Напомним, для артистки брак с 27-летним Ником стал вторым. Кэннон раньше женат не был, но до романа с Кэри некоторое время был помолвлен с моделью Селитой Эбанкс.