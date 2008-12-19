Необычная музыка от Gloria Deli пошла на ура

Всего после нескольких недель ротации на вершине хит-парада Радио Classic оказался неординарный и невероятно притягательный трэк «Jago». Для радиостанции, в топ листе которой значатся такие культовые коллективы как Enigma, Deep Forest и величайшие оперные исполнители: Монтсеррат Кабалье, Энрико Карузо, Пласидо Доминго, Федор Шаляпин, - первое место с большим отрывом, у композиции еще не широко известной, но уже очень понравившейся многим певицы, - вызвало небывалый резонанс и огромное количество мнений и восхитительных оценок со стороны слушателей. Как оказалось, именно с этой композиции решила познакомить российских слушателей со своим новым альбомом певица Gloria Deli. - Это ключевой трэк в моем новом альбоме, и для меня стало приятным сюрпризом то, что его так тепло приняли и высоко оценили слушатели, достаточно серьезной по своему содержанию радиостанции, - рассказывает Gloria. - Именно эта песня и ее название легли в основу своеобразного стиля композиций и звучания моей новой пластинки, который я назвала как “jago-sound”. В результате получился достаточно специфический, и в то же время доступный и приятный для восприятия сплав восточной эзотерики и классических канонов euro dance музыки. И самое главное, судя по комментариям, люди почувствовали настроение и смысл содержания, которые я стремилась передать в “Jago”. Выпуск диска планируется к весне 2009 года, и если завоевание олимпа музыкальных радиостанций и телеканалов, (а в ближайшее время Gloria Deli порадует поклонников и новым видеоклипом), будет продолжаться в таком же темпе, то эта удивительная певица непременно взорвет российскую сцену в кратчайшие сроки! Или как минимум ее творчество не останется незамеченным и не оставит никого равнодушным. Gloria Deli - Поющая свету…