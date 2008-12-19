СРОЧНО! МариКа потеряла паспорт и водительские права

Совсем недавно телеведущая и дизайнер Марика потеряла свои автомобильные права, и целых две недели, пока занималась восстановлением, водила без документов. - К моему счастью, меня не замечали все то время, что я нарушала правила - рассказывает Маша. - А самое обидное случилось, когда «блюстители порядка» остановили меня именно в тот день, когда я, радостная, подъезжала за документами. Отпустите меня, ну, пожалуйста, — так я обращалась к сотрудникам ДПС. - Долго, правда, их уговаривала, но они меня все же отпустили. Помучали и под конец сдались. Я им твердила, что сейчас еду за правами и вот-вот подъезжаю. Мне повезло, иначе ведь могли и оштрафовать. Вместе с правами Маша потеряла российский паспорт. Около месяца девушки просто не было в стране. И паспорт Российской Федерации не был нужен. Вернувшись в Москву, телеведущая заметила пропажу важнейшего документа. К счастью, нашелся он быстро. До этого инцидента, документы у МариКи постоянно кочевали из сумочки в сумочку. Из кармана в карман. Во многом, поэтому все так и произошло. Сейчас же Маша стала собранной и ответственной. И завела специальный чехол для документов, чтобы всё находилось в одном месте.