Киркоров нашел замену Анне Семенович

В Москве состоялся финал Международного вокального конкурса "Созвездие". Жюри возглавил Филипп Киркоров. Дни.Ру с завидной регулярностью стали видеть популярного певца за скамейкой судей. Например, совсем недавно он был председателем жюри на конкурсе красоты "Мисс Москва-2008". Похоже, оценивать прелести соревнующихся участниц артисту куда как приятнее, чем вокал, ведь даже на "Созвездии" он комментировал в основном их выдающиеся формы. "А вот достойная замена Анне Семенович подрастает!" - с восторгом воскликнул в адрес одной из начинающих певиц Филипп. "Ну что вы! Я умею петь!" - с обидой возмутилась артистка, но Киркоров был непреклонен. Он продолжил восхищаться ее выдающимися формами, подчеркнутыми тугим корсетом. "А вот это уже достойная замена Бейонсе!" - заявил вошедший в азарт поп-король после выступления горячей восточной и откровенно одетой красотки. Выступления артистов-мужчин Киркоров тоже комментировал, но уже с меньшим энтузиазмом. Разве что одному из певцов Филипп напророчил выступление на "Новой волне" в 2009 году. "Судить всегда ответственно. Не суди, да не судим будешь. Пусть это будет искренний и неподкупный взгляд", - отметил поп-король. Говорят, неутомимый в поиске молодых талантов Киркоров неспроста оказался в жюри "Созвездия". По словам источника из его ближайшего окружения, Филипп намерен в новом году взять под свое крыло очередное юное дарование и, возможно даже, подготовить его к "Евровидению-2009", которое пройдет весной в Москве. В тот день, когда мэр Белграда Драган Джилас передал ключи от конкурса столичному градоначальнику Юрию Лужкову, Киркоров предположил, что на "Евровидении" Россию будет представлять артист, который пока никому не известен. Причем с вероятностью 90%. "Уже был опыт с группой "Серебро": никому не известная группа вышла на "Евровидение" за Россию и заняла третье место", - напомнил артист.