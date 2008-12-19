Тина Канделаки встретит Новый год в пустой квартире

Телеведующая Тина Канделаки настроилась на встречу Нового года в своей новой квартире на Крылатских холмах. Проблема в том, что из-за кризиса ремонт в квартире площадью 400 квадратных метров, не закончен. - Тина очень хочет отметить праздник в узкой компании друзей, но обязательно в новой квартире, - признался муж Тины Андрей Кондрахин, сообщает Showbiz Media. В квартире, стоимостью 1 млн долларов, расположенной на 33-м этаже, есть гостиная, две спальни, гардеробная, кабинет, две детские, две ванные комнаты, а на крыше здания - вертолетная площадка.