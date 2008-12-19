Собчак мечтает о замужестве

На съемках одной из новогодних программ Ксения Собчак призналась, что питает зависть к своим замужним коллегам и мечтает о создании семьи, Showbiz Media. Свествкая львица, несмотря на все периодически всплывающие в прессе сообщения о ее новых романах, до сих пор находится в поиске своего единственного. На съемках этой программы Ксения также высказалась в адрес молодоженов Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. - Не могу молчать, - заявила Собчак. - Почему одним все, а другим - ничего? У Анастасии Заворотнюк и Пети Чернышева уже сколько свадеб было. Так не бывает! И на островах у них свадьба, и на льду у них свадьба, и с родственниками в ресторане свадьба, и для журнала свадьба. Ну сколько можно!