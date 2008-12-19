Зачем Юлия Началова «накачала» грудь силиконом ?!

Певица согласилась на модную операцию ради своего кавалера. Обаятельная Началова, видимо, решив, что ее формы не привлекают внимание мужчин, обратилась за помощью к одним из лучших столичных пластических хирургов. Певица и жена экс-капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина после посещения эскулапов словно преобразилась. Теперь знаменитость гордо носит бюст как минимум четвертого размера. На модную, но достаточно сложную операцию Началова согласилась, когда в ее жизни появился молодой человек. Девушку уже не раз видели в компании симпатичного блондина, который всегда нежно держит Юлю за руку. А теперь, когда певица увеличила свои формы, она явно станет еще любимее не только у родного мужа, но, очевидно, и у кавалера. А продемонстрировала свою новую грудь звезда на съемке программы, посвященной юбилею известного телеведущего Юрия Николаева, которую снимал Первый канал. Блондинка своим бюстом буквально шокировала именинника, да так сильно, что он даже не сдержался и высказал свое мнение по поводу прибавившейся в размере груди. - Да, Юля, ты с каждым днем все хорошеешь и хорошеешь, - улыбаясь сказал юбиляр. – Но главное, что новый бюст помог тебе в жизни и работе.