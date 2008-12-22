Россия взяла главный приз международного музыкального конкурса «Золотая Ханукия»

В Берлине завершился шестой Международный конкурс искусств «Золотая Ханукия». Председатель жюри, народный артист СССР Иосиф Кобзон сравнил «Золотую Ханукию» со знаменитым «Оскаром»: «Если главным событием кинематографического года является церемония награждения, проводимая Американской киноакадемией, то “Золотую Ханукию”, безусловно, можно считать главным событием года для русскоговорящих музыкантов, певцов еврейского происхождения». Каждый год международный конкурс "Золотая Ханукия" собирает творческих евреев со всех русскоязычных общин мира. Людям, живущим в стране с другой культурой и другим языком, достаточно трудно реализовать себя. Именно поэтому было решено устроить своеобразное соревнование – чтобы не потерять творческий потенциал эмиграции и помочь людям самовыразиться. Организатором конкурса является Всемирный Конгресс Русскоязычного Еврейства. Идейный вдохновитель конкурса, президент ВКРЕ Борис Шпигель в своем приветсвии особо подчеркнул: «Золотая Ханукия» - неотъемлемая часть еврейской жизни Берлина,всей Европы. Фестиваль еврейской и русской песни, который мы проводим в шестой раз в Берлине это уже большая победа всех, кто верит, что русскоязычные евреи продолжат жить в Европе полноценной духовной жизнью». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветствии отметил, что «Золотая Ханукия» вносит особый вклад в диалог национальных культур». Деятели искусства, певцы, композиторы и другие творческие люди борются за возможность выступить на финальном конкурсе "Золотой Ханукии". Приоритеты, расставленные Конгрессом, отразил и символ конкурса – Золотая Ханукия, сочетавшая в себе элементы традиционного восьмисвечника и одного из древнейших музыкальных инструментов в мире. Изготовлены были призы по эскизам известного берлинского художника Адольфа Ошерова. Финалистами Конкурса в этом году стали: Мария Бродская (Россия), Рада Ващенко (Германия), Нати Гейл (Израиль), Алон Гутман (Израиль), Гога Денисов (США), Даниил Донской (Германия), Рита Зарет (США), Евгений Кириченко (Германия), Светлана Кундиш (Австрия), София Фалькович (Канада), Ирина Черная (Канада), Лев Эльгардт (Россия). Награды рспределились в этот раз следующим образом Приз Медек - Ира Черная, симпатии зрителей и Приз президента Дани Донской, третье место Рита Зареет, второе место Нати Гейл и Гога Денисов, первое место Светлана Кундиш, гран-при и денежная премия в размере 5000 Евро молодой исполнитель из Твери Лев Эльгарт. Их вручил лауреатам председатель жюри Иосиф Кобзон.