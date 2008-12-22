Пара Нормальных поднимут настроение украинцам по-мобильному

Участники группы «Пара Нормальных» решили развернуть антикризисную программу. Близится Новый год, и ребята решили поднять украинцам настроение, поэтому теперь взяли себе девиз из известной сказки: «Смех и радость мы приносим людям!». Видимо, Аню Добрыдневу и Ваню Дорна вдохновило участие в юмористических передачах «Comedy club. UA» и новогоднем шоу «Вечерний Квартал», а также съемки стебного клипа «Скандал» – видео-посвящения всем скандальным семейным парочкам. Музыканты решили записать юмористические речевки – рингбектоны для мобильных телефонов. Теперь голос Ани и Вани будет дарить радость и смех миллионам пользователей мобильных телефонов! Такая идея пришла после того, как песня «Happy End» приобрела огромную популярность и появилась на входящих звонках у сотен тысяч украинцев. После песни-надежды «Happy End» группа решила подарить украинцам во время кризиса позитивный настрой. В прекрасном начинании группу поддержала компания «Астелит», а распространяться юмористические речёвки будут на территории стран СНГ. Следующий шаг группы, над которым сейчас ведется активная работа – это создание мультипликационных фильмов с участием «Пара Нормальных».