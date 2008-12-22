Дмитрий Дибров рассекретил тайный план Киркорова и Моисеева

Как сообщает журнал «Тайны звезд», первые съемки обновленной программы «Кто хочет стать миллионером?» получились очень весёлыми. Ведь блеснуть своей эрудицией к Дмитрию Диброву явился известный скандалист Борис Моисеев! Артист сходу признался — у него в жизни скоро случиться важное событие. Он собирается штурмовать «Евровидение». Планы Бориса — грандиозны, а песню ему, по слухам, собирается написать главный специалист по этому конкурсу в России — Филипп Киркоров. Правда, как оказалось, до недавнего времени сам Филипп был не в курсе планов Бори! Это выяснилось в момент, когда замешкавшийся с ответом на очередной вопрос Диброва, Боря решил сделать «звонок другу». - Буду звонить Киркорову, — объявил Моисеев. Филипп изо всех сил пытался спасти приятеля, однако и подколол его: - Боря, а я и не знал, что пишу тебе песню для «Евровидения»... - Да, это наш тайный план, быстро нашлся Борис. — Но пока не будем раскрывать все карты! Филипп Киркоров на мгновение опешил, а Дмитрий Дибров расхохотался: - Вот я Ваш план и рассекретил. Подготовила: Анжелика Буркина.