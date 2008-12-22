Александр Панайотов: «Карты, деньги, два ствола»

Говорят, покер - игра королей. Ну, а где короли, там и звезды! Вот и Александр Панайотов решил не оставаться в стороне от одной из самых интеллектуальных и интригующих карточных игр. Покер давно стал очень популярной игрой во всем мире и в России, в частности. Более того, уже полтора года покер официально считается видом спорта. Недавно на канале Рен-ТВ стартовал проект «Звезда покера», в котором звезды и обычные игроки встречаются за одним карточным столом в борьбе за выход финал и три главных приза - автомобиль Porsche (1 место), поездка на турнир в Монте-Карло (2 место) и турнир в Сан-Ремо (3 место). Александр Панайотов принял участие в этом проекте наряду с другими звездами российского шоу-бизнеса такими как Ирина Ортман, Анфиса Чехова, Таир, Марика, Оскар Кучера, Роман Трахтенберг, Арчи, Боня и другие. Играют звезды в одну из разновидностей покера - «техасский холдем». Панайотов всего за одну ночь научился играть и уже на следующий день принял участие в турнире и прошел в полуфинал проекта. По рассказам Александра сделал он это не в одиночестве и не при помощи друзей, а специально для этого нанял тренера по покеру, известного в покерном мире под ником «Пакс 13». Теперь Александр усиленно готовится к полуфиналу и в любую свободную от работы минуту тренируется с Паксом. «Это какая-то безумная игра! - рассказывает Александр. «Я никогда не играл раньше, но втянулся с первых минут. Теперь меня поглощает желание выиграть этот турнир. Насколько мне известно, в полуфинал помимо меня из звезд прошли Таир и Ирина Ортман. Более того, с Ирой, мы, по-моему даже будем играть за одним столом. Надеюсь, фортуна будет на моей стороне в этот день, хотя не хотелось бы обижать дам, тем более таких прелестных как Ирина». Остается лишь пожелать Александру удачи и новенький Porsche! Подготовила: Анжелика Буркина.