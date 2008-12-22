Кристиан Лубутен разработал обувь для куклы

Знаменитый дизайнер Кристиан Лубутен создал туфли для куклы Барби, пишет Vogue. "Барби нужна безупречная обувь, потому что она нужна каждой девушке, - объяснил господин Лубутен. Во мне всегда была девичья сторона, неравнодушная к Барби". По традиции, туфли имеют фирменную красную подошву - отличительный знак обуви от Кристиана Лубутена, а выполнены в легендарном цвете Barbie Pantone 219 Pink. Планируется, что модель будет представлена в феврале на специальном показе в рамках Нью-йоркской Недели Моды. В наступающем году будет отмечаться 50-летний юбилей знаменитой куклы: она была показана миру 9 марта 1959 года на американской "Ярмарке игрушек" в Нью-Йорке. Создательницей куклы стала американка Рут Хэндлер, вместе со своим мужем вначале занимавшаяся изготовлением деревянных рам для картин, а позже переключившаяся на изготовление игрушечной мебели. В 1944 году Рут и ее муж Эллиот приобщили к своему бизнесу приятеля по фамилии Мэтсон, создав компанию "Mattel", название которой состояло из двух сокращенных имен: MATT (Mattson) и EL (Elliot). Реальным прообразом Барби стала голливудская секс-бомба Джейн Менсфилд, соперничавшая в те годы с самой Мэрилин Монро. Именно с нее был списан внешний облик куклы - пышный бюст, золотистые волосы, голубые глаза, пухлые алые губы. Ежегодно у Барби появляется около ста двадцати новых нарядов: известнейшие дизайнеры сами предлагают создать для Барби какой-либо эксклюзивный наряд. На шоу, посвященном выпуску миллиардной куклы, в ее нарядах на подиуме появились настоящие манекенщицы. В переводе на "человеческий эквивалент" параметры куклы Барби могли бы быть такими: 99-46-84 при росте 167 см и весе менее 50 кг.