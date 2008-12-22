СРОЧНО! Пэрис Хилтон ограбили на 2 миллиона долларов

Неизвестный ограбил один из домов американской фотомодели и актрисы Пэрис Хилтон - похищены украшения и другие ценные вещи на 2 миллиона долларов, сообщило агентство Франс Пресс. По словам представителя полиции Лос-Анджелеса Ричарда Френча (Richard French), дом Хилтон, расположенный в районе Шерман Оукс (Sherman Oaks) на северо-востоке Лос-Анджелеса, взломали в пятницу, передают «РИА Новости». "По информации детективов, человек, одетый в кофту с капюшоном и перчатки, незаконно проник (в дом) через главный вход, обыскал спальню, вынес неизвестное количество ценностей и скрылся с места преступления", - сообщил агентству Френч. "Мисс Хилтон не было дома, кода произошло ограбление", - добавил собеседник агентства.