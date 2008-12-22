Яна Рудковская серьезно рискует здоровьем

Всего неделю назад Яна Рудковская покинула шоу канала «Россия» «Звездный лед» из-за проблем со здоровьем. На следующий же день знаменитая блондинка оказалась в больнице. Яну доставили в ЦКБ с диагнозом двухстороннее воспаление легких, сообщает DailyShow.Ru. Разумеется, встал вопрос о том, сможет ли девушка продолжать борьбу на льду? К счастью, с помощью капельниц и антибиотиков врачи быстро поставили Рудковскую на ноги. Сегодня продюсера Билана выписали из больницы. А вечером неугомонная Яна уже тренировалась на льду со своим любимым мужчиной Евгением Плющенко. - Мы готовим с Женей потрясающий номер для гала-концерта шоу «Звездный лед», - призналась «Комсомольской правде» Рудковская. - Врачи категорически запретили мне выходить на лед, но я решила рискнуть!