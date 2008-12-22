Владимир Машков узнал после развода, что станет папой!

В личной жизни секс-символа отечественного кинематографа Владимира Машкова - новый скандал. Только что оформив в Америке официальный развод с четвертой женой, Оксаной Шелест, актер узнал шокирующую новость: экс-супруга ждет ребенка. От него. Кстати, это стало новостью и для самой Оксаны - об интересном положении она узнала тоже после развода. Как стало известно LIFE.RU, к таким сюрпризам Шелест и Машков готовы абсолютно не были. О том, что у Владимира через семь месяцев может родиться малыш, он узнал по телефону, находясь в России. Оксана проживает в престижном районе Лос-Анджелеса Санта-Моника. Напомним, на прошлой неделе Владимир Машков стал законным холостяком. Американские власти официально развели актера с его четвертой супругой, Оксаной Шелест. Как стало известно LIFE.RU, шикарный особняк Машкова в престижном районе Лос-Анджелеса Санта-Моника остался ему: Шелест, которая кропотливо занималась дизайном интерьера их семейного гнездышка, с этого дня не может называть его своим. Правда, взамен Ольга получила миллион долларов: именно на такую сумму раскошелился 45-летний Владимир, чтобы не разделять и властвовать на заокеанских квадратных метрах.