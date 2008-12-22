Песню пьяного Леннона продали с аукциона

Это был не самый лучший музыкальный эксперимент Джона Леннона, но запись, на которой легендарный и жутко пьяный «битл» исполняет свою версию песни Ллойда Прайса «Just Because», ушла с аукциона за вполне отрезвляющую сумму в 30 000 долларов, сообщает Life. Пьяная песнь Леннона была продана с аукциона Bonhams and Butterfields в Лос-Анджелесе. А сама запись была сделана в 1973 году. - Это длилось шесть минут 16 секунд, Джон пел в очень пьяном состоянии и добавлял по ходу пения свои собственные слова в песню - так что в итоге получилась очень смешно, - говорит представительница аукциона Маргарет Баретт. В каталоге торгов этот лот был описан как «Одна стандартная кассета оранжевого цвета с аудио записью, сделанной осенью 1973 года, на которой Леннон исполняет песню Ллойда Прайса "Just Because"». Ранее никто о подобной записи не слышал. А человеку, выставившему кассету на аукцион, ее раньше передал сам Леннон. Имя бывшего хозяина кассеты не указывается, также неизвестен и покупатель.