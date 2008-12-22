Джонни Депп пытается жениться. Опять

Пресса настойчиво пытается женить Джонни Деппа на Ванессе Паради. Пара живет вместе уже 10 лет, однако официально так и не расписалась, что не дает общественности покоя. Каждый год появляются сообщения, что уж этим-то летом у Джонни и Ванессы состоится свадьба, и каждый год Джонни и Ванесса остаются холостыми людьми. Этим летом Паради лично опровергла все слухи и рассказала, что никто из них не стремится под официальный венец - но нет! Вот, пожалуйста, очередной слух. Итак, американское издание журнала ОК! пишет, будто бы Джонни купил Ванессе обручальное колечко в ювелирном магазине Калифорнии. Якобы очевидцы события сообщают вот что: "Джонни просмотрел ассортимент классических платиновых колец с бриллиантами - очень красивых и элегантных, и очень дорогих". Купил ли Депп кольцо из этой, так сказать, ювелирной линейки, или остановился на чем-то другом, очевидцы умалчивают.