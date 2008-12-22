СТС выбрал самую красивую и сексуальную звезду

Телеканал «СТС» 27 декабря покажет шоу «Звездная Мисс России», где самые сексуальные и знаменитые девушки покажут себя во всей красе. В этом году конкурсу «Мисс Россия» исполнилось 15 лет и в честь столь знаменательного события организаторы решили выбрать первую красавицу среди популярных и молодых звезд отечественной эстрады, пишет КП. Среди таковых оказались певицы Евгения Малахова, Анна Седокова, Ирина Забияка, Алена Водонаева, актрисы Анастасия Цветаева, Мария Семкина и многие другие не менее известные люди. Девушкам предстояло проявить себя, выполнить несколько заданий и продемонстрировать свои артистизм, остроумие, интеллект. Но особый интерес у аудитории (преимущественно у мужской ее части) вызвало дефиле красавиц в купальниках. Еще бы, пожалуй, впервые на одной сцене можно было увидеть столько полуобнаженных знаменитостей. Участниц оценивало строгое жюри, состоящее из 7 известных мужчин страны. Имя финалистки конкурса можно будет узнать, посмотрев шоу по телевизору.