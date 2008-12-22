Определена самая тупая песня деградирующей группы

Вчера на одной из столичных радиостанций состоялось определение самой тупой песни в этом году: ею стала знаменитая «Каблы, КАМОN!!!» от группы КАМОN!!! Напомним, что КАМОN!!! появились на украинской сцене лишь месяц назад, и своей бессмыслицей затмили все существующие женские группы. Не удивительно, что Gala Radio не выдержало, и отметило сестер Алису и Ксюшу Космос в эфире родного радио в рамках анти-хит-парада. КАМОN!!! так растрогала эта новость, что девушки подготовили настоящую речь по мотивам конкурса «Мисс Мира»: в последнее время Алиса и Ксюша увлеклись просмотром архивных конкурсов красоты за последние десятилетия. «Ой, так приятно, так приятно! «Чувства переполняют рот!». За один месяц мы достигли того, к чему большинство идет годами! Благодарим отца, которого не знаем, маме, которую ищем, и безграничному Космосу за поддержку», - говорит Алиса Космос. Ведущий даже попросил слушателей послать рисунки с изображением девушек: мол, он и сам не имеет представления, как выглядят потенциальные дети Жанны Агузаровой. Поэтому по его просьбе КАМОN!!! оперативно нарисовали автопортрет и попросили послать рисунок по факсу. Ведь соответствующего оборудования и навыков пользования офисной техникой у авторов самой тупой песни нет. Продюсер КАМОN!!! Эдуард Клим называет «самую лучшую среди самых тупых» песен - антикризисной программой украинского шоу-бизнеса. Похоже, группа очень довольна своими достижениями. Теперь Ксюша и Алиса работают сразу над несколькими песнями, темы которых держатся в секрете. Известно только, что песен о кризисе в репертуаре группы КАМON!!! не будет: девушки утверждают, что повторение негативной мантры плохо влияет на информационное поле планеты и советуют всем заменить слово «кризис» на «шиза».