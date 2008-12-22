Джанет Джексон не беременна

Недавно фото Джанет Джексон появилось на обложке еженедельника Life & Style. Изображение сопровождалось весьма красноречивыми словами "Да, я беременна!", будто бы исходившими из уст самой певицы. Однако, как оказалось, все это было чистой воды липой. Давний бойфренд звезды Жермен Дюпри выступил с опровержением на своем блоге: "Нет, она не беременна, и да. мы по-прежнему вместе. То, как все эти журналы и блоги пытаются управлять твоей жизнью, обескураживает. Потому-то я и создал global14.com. Если услышите про меня какое-нибудь дерьмо, заходите сюда и узнаете правду!", цитирует StarsLife.