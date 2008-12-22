Сердючка потеряла 500 000 долларов

Мировой финансовый кризис больно ударил по кошелькам звезд поп-сцены. Новогодние корпоративы отменяются один за другим, из-за чего артисты остаются без большей части своего ежегодного заработка. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, певцы вынуждены значительно уменьшать свои аппетиты и сокращать гонорары. Но это не всегда помогает: фирмы отказываются от развлекательных мероприятий для сотрудников, чтобы суметь заплатить последним зарплату, тем самым оставляя без зарплаты работников шоубизнеса, сообщает Life. Подчитывая убытки, не мог не прослезиться Андрей Данилко. Концерты его суперпопулярной Сердючки, которые под Новый год продавались как горячие пирожки, сейчас перестали пользоваться спросом. Семь корпоративов в столице с участием Верки были отменены, в результате чего директору артиста пришлось вернуть задаток. В общей сложности Адрей Данилко потерял в предновогодние дни около полумиллиона долларов. С такими же проблемами сталкиваются и коллеги Данилко. Алла Пугачева вынуждена снижать расценки на свои выступления, если раньше выступление Примадонны стоило в пределах 50 тысяч долларов, то сейчас пригласить к себе на праздник Аллу Борисовну можно за гораздо меньшие деньги. Схожие трудности появились и у дочери женщины, которая поет, у Кристины отменился один зальный концерт и несколько корпоративов. Меньше других артистов от кризиса пострадали Николай Басков и Валерия: спрос на этих исполнителей по-прежнему высок и они продолжают гастролировать.