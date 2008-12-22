Валерии запретили петь

Съемки ледового шоу на канале «Россия» в очередной раз ознаменовались грандиозным скандалом. Бывший муж популярной певицы Валерии Александр Шульгин запретил ей петь на «Звездном льду» песню «Таю». Как выяснил LIFE.RU, скандальный продюсер, узнав о том, что одна из пар на шоу «Звездный лед» будет кататься под песню его бывшей подопечной, написанную им много лет назад, потребовал выплатить пять тысяч евро за право один раз исполнить композицию в эфире. - Мы действительно хотели поставить номер под песню Валерии «Таю», - рассказывает Лера Кудрявцева. - Но к сожалению, буквально за несколько дней до начала репетиций продюсеры шоу заменили песню, объяснив это тем, что Шульгин потребовал за исполнение композиции под предлогом авторских прав гигантскую сумму. Я вообще не понимаю, зачем ему звонили и уговаривали. Результат был очевиден. Сама певица настроена оптимистично и старается не принимать близко к сердцу досадные неурядицы. - А чему вы удивляетесь? - спрашивает Валерия. - Я вот не удивляюсь - эта тема для меня закрыта. Своей биографией он уже сам о себе все сказал. Я была готова исполнить эту песню, а спустя время мне сообщили, что мы вынуждены поменять песню «Таю» на более мной любимую и новую - «Мы вместе» - из-за требований и угроз моего бывшего продюсера.