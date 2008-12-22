Доминик Джокер стал отцом во второй раз

Жена певца, продюсера, композитора и по совместительству выпускника «Фабрики звезд-4» Доминика Джокера – Альбина может смело рассчитывать на материнский капитал за рождение второго ребенка. Накануне заботливый муж забрал свою любимую вместе с новорожденным из перинатального центра. Беременность прошла хорошо, да и сами роды, по словам врачей, были удачными, пишет "КП". Малыш появился на свет 14 декабря. Вес ребенка 3700 гр., рост 53 см. Мальчика назвали Маркусом. Так решила жена Джокера, о чем супруги договорились заранее. Напоним, что для первого ребенка – трехлетнего сына Мартина – имя выбрал папа. Парочка не собирается останавливаться на достигнутом и уже через 3 года планирует очередное прибавление. Теперь Доминик и Альбина мечтают о девочке, которую решили назвать Евой.