Фи! Скарлетт Йоханссон выставила на eBay использованный носовой платок

Популярная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон поместила на интернет-аукцион eBay бумажный носовой платочек, который она дважды использовала по назначению, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Актриса в среду участвовала в ток-шоу Tonight на телеканале Эн-би-си, где представляла свой новый фильм "Душа" (The Spirit). В ходе передачи Йоханссон сообщила, что заразилась простудой от своего партнера по фильму Сэмюэла Джексона и придает этой болезни важное значение, поскольку она передается от знаменитости к знаменитости. Ведущий передал актрисе платочек, и она заявила, что продаст его на интернет-аукционе, а вырученные деньги передаст на борьбу с голодом. Затем Йоханссон дважды высморкалась в платочек и оставила на нем след губной помады. В четверг утром на одноразовый предмет гигиены было подано более 60 заявок, самая крупная из которых превышает две тысячи долларов. Онлайновый аукцион продлится до понедельника. Йоханссон известна российским кинозрителям по таким фильмам, как "Девушка с жемчужной сережкой" и "Сенсация".