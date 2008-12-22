СРОЧНО! Ограбили квартиру Насти Кочетковой

Квартиру Насти Кочетковой ограбили кавказцы Очередное громкое ограбление произошло на днях. На сей раз жертвой воров стала певица Настя Кочеткова. по счастливой случайности воры, ворвавшиеся в квартиру Насти Кочетковой, не застали девушку дома и ей не довелось испытать всего того ужаса, который произошел с Александром Цекало несколькими днями ранее. Грабители проникли в квартиру Насти, спокойно войдя в ее подъезд с одним из заходивших жильцов. Как ни странно, но воров не остановила даже камера видеонаблюдения, расположенная у подъезда дома. Несколько молодых мужчин кавказской внешности даже не пытались скрыть своих лиц от камеры, будучи полностью уверенными в своей безнаказанности. - Я до сих пор в шоке от того, что со мной произошло, - признается Настя. - Меня не было дома, я буквально за час до налета уехала на встречу к подруге. А вернувшись, обнаружила, что меня грабанули. По словам молодой артистки, у нее вынесли все драгоценности - на сумму более 100 тысяч долларов - и дорогие вещи, пишет «Life». - Меня больше всего поразило то, что эти подонки, видимо, не сумев запихать мои дорогие зимние вещи из кожи и меха, попросту надели их на себя и, спокойно улыбаясь в камеры, вышли из моей квартиры, - со злостью в голосе говорит Кочеткова. По факту ограбления сотрудники милиции возбудили уголовное дело и начали поиски воров. На сегодняшний день, как говорит Настя, домушников еще не нашли, но специалисты уверяют обворованную певицу, что по съемке с камеры наблюдения будут искать наглецов в базе преступников. Если они в ней окажутся, то Насте постараются вернуть украденные вещи, а преступников посадят за решетку. - Я, если честно, не особо верю в то, что этих парней найдут, - говорит Кочеткова. - Но будем надеяться, что я ошибаюсь.