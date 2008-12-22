Наталка Карпа подарила детям праздник!

19 декабря в день Св. Николая известная певица Наталка Карпа, приехав специально из Киева по просьбе детского дома в городке Червоноград, подарила детям-сиротам настоящий праздник: привезла им не только подарки, но и вместе с молодыми исполнителями из своего продюсерского центра «НиКа», организовала настоящий концерт! Наталка Карпа: «Такие туры стали давно для меня доброй традицией. В этой школе-интернат учится 200 детей, которые нуждаются в нашей поддержке и любви. Они были так рады увидеть нас, радостно встречали и даже подготовили праздничную программу! В такие моменты сложно сдерживать слезы!» Во время концерта Наталка Карпа вместе с другими исполнителями вместе презентовали новую песню «Мы сможем все!», провели автограф и фотосессию с детками.