Лена Валевская завоевала «Шлягер года»

На днях 20-летняя певица Лена Валевская, исполняющая поп-музыку с элементами фолка, получила популярную украинскую премию «Шлягер года» на крупнейшей музыкальной церемонии «Шлягер-парад», проходившей в Национальном дворце искусств «Украина». Статуэтка была вручена юной артистке за композицию «Бабочка» как исполнительнице, а также автору слов и музыки. По условиям фестиваля победители определялись зрительским sms-голосованием после концертов, проходивших в течение года. Лена несколько раз принимала участие в гала-представлениях, и, благодаря народному мнению, ее «Бабочка» попала в число 50 песен, удостоившихся звания «Шлягер года». «Лена – артистичная, крепкая, хорошая певица, - рассказывает главный режиссер-постановщик фестиваля Анжела Норбоева. - Я видела ее выступления на «Славянском базаре в Витебске» и на конкурсе «Песни мира», где входила в состав жюри. Везде, и в Украине в том числе, ее очень хорошо принимают: она энергетична, умеет находить общий язык с публикой, поддерживать связь с залом». Также в церемонии вручения премий приняли участие Светлана Лобода, Руслана, Мика Ньютон, группы «Бумбокс», «Друга Ріка», Quest Pistols и многие другие. В январе телевизионная версия «Шлягер-парада» будет показана на центральном киевском телеканале «Интер». В настоящий момент песни и клипы Валевской находятся в горячей ротации крупнейших радиостанций и телеканалов Украины, в числе которых радио «Шарманка» и музыкальный телеканал Ru.Music.