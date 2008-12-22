«Рассвет» Ирины Нельсон сводит русских радиослушателей с ума

Композиция певицы Ирины Нельсон «Рассвет» находится в ротации ведущей радиостанции страны «Русское радио» (105.7 FM), а также претендует на попадание в ее главный чарт - «Золотой граммофон». «Рассвет» - первый романтический сингл экс-вокалистки группы Reflex, недавно вернувшейся на сцену в качестве сольной исполнительницы - новая Ирина Нельсон предстала перед слушателями в амплуа софт-роковой дивы. Песня войдет в сольный альбом певицы, релиз которого запланирован на лето следующего года. Клип на песню «Рассвет» снимал известный режиссер Никлас Фронда, работавший над клипом «In the Shadows» группы Rasmus. Съемки проходили в Исландии - в ролике Ирина воплотилась в образе волшебной птицы Феникс, возрождающейся из пепла и огня. «Песня «Рассвет» - это история о высокой экзальтированной любви, слиянии двух душ, - рассказала Ирина - По чувственному накалу она чем-то схожа с другой моей известной композицией «Сойти с ума». Надеюсь, мое новое сольное творение полюбится слушателям не меньше».