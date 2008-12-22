Лизе Боярской не везет с личной жизнью?

Актриса Лиза Боярская с выходом на экраны все новых кассовых фильмов с ее участием стремительно набирает популярность. Кажется, карьера у девушки складывается вполне успешно, но вот с личной жизнью дела обстоят не так хорошо. Еще год назад Лиза то и дело упоминала в интервью город Новосибирск и замечательных актеров, с которыми ей довелось там познакомиться. Даже на новогодние праздники вопреки семейной традиции Боярская не осталась с родителями, а укатила в Сибирь, пишет «Дни.ру». А уже весной появились слухи о бурном романе Лизы и актера Новосибирского драмтеатра Павла Полякова. Парень стал навещать новую знакомую в ее родном городе, что спровоцировало разговоры о скорой свадьбе актерской пары. Больше всех тогда негодовал отец "невесты" Михаил Боярский. Он же гневно опровергал слухи. Повлияла ли на влюбленных реакция Михаила Сергеевича или чувства остыли, но свадьба так и не состоялась. А Лиза теперь говорит, что ее сердце свободно для большой любви, вот только заниматься ее поисками некогда. Как пишет "Комсомольская правда", отношения Боярской и ее друга разладились из-за ревности Лизы к другой женщине. Девушка из Новосибирска, вхожая в актерскую тусовку, озвучила такую версию: Павел отказался от Лизы, чтобы не испортить дружбы с некой влиятельной дамой по имени Анастасия. "Настя в нашем городе - личность легендарная, - поделилась девушка. - Ей за 40. Она дама с большими связями. Водит дружбу с местными депутатами, политиками, чиновниками, вхожа в новосибирскую элиту, политический бомонд". По словам новосибирской тусовщицы, именно эта женщина помогла Павлу превратиться из простого актера в звезду местного масштаба. "Она находила спонсоров на его раскрутку и по сей день выстраивает ему карьеру", - озвучила самые распространенные слухи девушка. Так ли это на самом деле, подтвердить смогут только сами участники истории. Но красивая история любви Лизы Боярской и провинциального актера, судя по всему, закончилась. По крайней мере все последние интервью молодой актрисы говорят именно об этом.